أخبار العراق اليوم.. بغداد تطالب مجلس الأمن بانسحاب تركيا من أراضيها

ركزت أخبار العراق اليوم السبت، على طلب بغداد من مجلس الأمن بالانسحاب الفورى للقوات التركية من أراضيها، كما تناولت مقتل 7 من إرهابيى داعش على يد القوات العراقية.>أعلنت قناة الحدث، فى خبر عاجل، أن العراق طالب مجلس الأمن بالانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى العراقية، فيما أكدت بغداد أن تواجد القوات التركية فى الأراضى العراقية يعتبر "خرقا صارخا" للمواثيق الدولية.

وقتلت القوات العراقية 7 من الإرهابيين بتنظيم (داعش)، اليوم السبت، بمنطقة حصيبة شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات فرقة "الرد السريع" فجرت وفككت 14 عبوة ناسفة تحت السيطرة، ودمرت سيارة تحمل عتادا وأخرى لنقل الوقود فى منطقة حصيبة الشرقية.. مشيرة إلى أن قوة من الفرقة قصفت بالصواريخ موقعا لداعش، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين السبعة بمنطقة المضيق فى حصيبة الشرقية.

من جهة أخرى، قصف طيران التحالف الدولى مواقع التنظيم فى قرية السلطان عبد الله فى محور الكوير شمالى العراق اليوم.. وقالت مصادر عسكرية كردية إن مسلحى داعش قصفوا مواقع لقوات "البيشمركة" بقذائف الهاون وردت القوات الكردية بقصف مماثل، فيما شن طيران التحالف الدولى 10 غارات على مواقع التنظيم بالمنطقة.