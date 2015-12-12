مقتل 41 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح فى تعز اليمنية

أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت، بمقتل 41 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات فى مواجهات مع الجيش والمقاومة وقصف لطيران التحالف العربى بمحافظة تعز 257 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن الطيران قصف معسكر اللواء 35 بمفرق المخا غرب تعز ودمر مخازن سلاح أعقبه سلسلة انفجارات نتيجة انفجار الأسلحة.

كما استهدف القصف مواقع للحوثيين وقوات صالح غرب مدينة المخا وشرق مدينة تعز.

ولفتت المصادر إلى اشتباكات عنيفة دارت بين رجال الجيش الوطنى والمقاومة من جهة، والحوثيين مدعومين بقوات صالح من جهة اخرى فى جبل ورقة فى عزلة الاقروض، تمكن فيها المقاومون من "تطهير" الجبل الذى يعد أحد المواقع الاستراتيجية فى الاقروض.

فى الوقت ذاته دارت اشتباكات بين الطرفين فى دار القبة وبالقرب من كريف القدسى بمديرية المسراخ جنوب غرب المدينة إثر هجوم لرجال المقاومة على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

وأوضحت المصادر أن المواجهات خلفت مقتل خمسة من رجال الجيش والمقاومة وجرح 37 آخرين.

فى سياق متصل، قالت مصادر طبية يمنية، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 16 آخرون فى قصف شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية فى المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف أحياء عصيفيرة والباب الكبير والجحملية وثعبات والدحى والروضة والموشكى وقرى صبر.

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