جارسيا: صلاح قد يبدأ أساسيا أمام نابولي

أكد رودي جارسيا المدير الفني لروما الإيطالي أن المصري محمد صلاح جناح الفريق قد يبدأ مباراة نابولي المقبلة في الدوري بشكل أساسي.

صلاح عاد لتشكيل روما بعد أن دخل بديلا في مباراة باتي بوريسوف يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا بعد شهر من الغياب للإصابة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي "صلاح؟ هو في حالة جيدة حتى أنه يمكنه أن يلعب أساسيا في المباراة المقبلة والأمر ذاته بالنسبة لجيرفينيو".

وأضاف "أمام باتي لم يشعر أنه سليم 100%، لكنه يمكنه أن يبدأ من البداية لكن لن يلعب لمدة 90 دقيقة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 6 أهداف مع روما في بطولتي الدوري ودوري الأبطال في 14 مباراة لعبها بقميص الذئاب.