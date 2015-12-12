بالفيديو - برشلونة يقدم دراما هابطة لجماهيره في تعادل مثير أمام ديبورتيفو

فشل فريق برشلونة في الفوز على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بعد أن تعادلا بهدفين لكل منهما في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسقط برشلونة في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل أمام فالنسيا في الجولة الماضية.

وخاض برشلونة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب والذي غاب أيضا عن مباراة ليفركوزن الماضية في دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم برشلونة الأداء المنتظر منه إلا إنه ظل في الصدارة برصيد 35 نقطة فيما بات رصيد ديبورتيفو 23 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان.

في الشوط الثاني أضاف الكرواتي راكيتيتش الهدف الثاني الرائع أيضا لبرشلونة بتسديدة صاروخية سكنت شباك ديبورتيفو.

الهدف الثاني لبرشلونة كان بمثابة نقطة تحول في المباراة لصالح ديبورتيفو لاكورونيا الذي قلص الفارق عن طريق لوكاس بيريز لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

بعدها وفي الدقيقة 77 نجح اللاعب ذاته في تقليص الفارق بعد أن كسر مصيدة التسلل لينفرد ويسدد على يمين برافو حارس برشلونة في الشباك.

وفي الدقيقة 86 باغت الضيوف بهدف ثان عن طريق أليخاندرو بيرجانتينوس بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى لبرافو.

وفشل برشلونة في إنقاذ الموقف خلال الدقائق المتبقية ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

شاهد أهداف المباراة