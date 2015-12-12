النيابة العامة بالمراغة تعاين المنزل المنهار بعد وفاة 2 وإصابة 6

انتقل المستشار أحمد فارس، وكيل نيابة المراغة، اليوم، السبت، لمعاينة المنزل المكون من 4 طوابق، الذى انهار أمس على قاطنية، ونتج عنه مصرع مالك المنزل وزوجته، وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزى والمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وكانت النيابة العامة قررت ‏تشكيل لجنة من قوات الإنقاذ والحماية المدنية، للبحث عن وجود ضحايا فى حادث انهيار المنزل، وتقرر تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة المنزل‏، وتكليف رئيس الوحدة المحلية لمدينة المراغة بالموافاة عما إذا كان صدر قرار إزالة أو ترميم للعقار من عدمه، وتوقيع الكشف الطبى على جثتى المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة لبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، وفى الحالة الثانية التصريح بدفن الجثتين، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت ‏تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم تسليم الجثتين لأهليتهم لدفنهما بمقابر العائلة.‏

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بانهيار منزل بناحية شندويل ‏البلد دائرة المركز، وتحرر عنه المحضر رقم 5427 إدارى المركز لسنة 2015 حيث تبين من الفحص أن المنزل ملك‏ سليمان فايز سليمان "60 سنة، بالمعاش يقطنه وأسرته"، والمكون من أربع طوابق.

وتبين وجود هبوط ‏بالطابق الأرضى بالكامل وانهيار تام لواجهة المنزل، وكذا انهيار جزء من منزل مجاور من الناحية الغربية ‏ملك أيمن محمد محمود السيد" 50 سنة محامى، ونتج عن ذلك وفاة شادية بخيت باخوم " 50 سنة ‏مدرسة - وتقيم بذات الناحية "زوجة مالك المنزل الأول" وإصابة سليمان فايز سليمان "زوج المتوفية"، مايكل سليمان فايز سليمان" 25 سنة نجار، هانى سليمان فايز سليمان "29 سنة نجار"، حيث تمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال رومانى سليمان فايز سليمان "27 سنة عامل"، مارينا عاطف" 25 سنة ربة منزل "زوجة الرابع"، عيسى سليمان فايز سليمان" 10 سنوات طالب، دينا سليمان فايز سليمان" 21 سنة طالبة من تحت الأنقاض وتبين إصابة الجميع بإصابات مختلفة، وتم نقلهم والجثة للمستشفى المركزى، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة.

وورد إخطار لمستشفى سوهاج العام يفيد وفاة مالك المنزل سليمان فايز سليمان، عقب وصوله للمستشفى، تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تم إخلاء المنازل المجاورة التى تشكل خطورة، وتم استخراج جميع الأفراد أحياء من المنزل وقت وقوع الحادث، وتم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقرير حالة المنزل المنهار والمنازل المجاورة له واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالصور.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 6 فى انهيار منزل بقرية شندويل بسوهاج.. وفاة مالك المنزل وزوجته وإصابة 6.. والدفع بـ3 فرق إنقاذ.. وإخلاء 3 منازل مجاورة.. والانهيار تسبب فى اختفاء طابقين بباطن الأرض

محافظ سوهاج يقرر منح شقتى إيواء لأسرة مواطن بعد انهيار منزلهم

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بالصور.. النيابة العامة بسوهاج ‏تشكل لجنة للبحث عن ضحايا المنزل المنهار.. الحادث يودى بحياة شخصين وإصابة 6.. والمحافظ يقرر منح شقتى إيواء عاجل لأسرة المتوفى.. وصرف تعويضات ومواد غذائية للمتضررين