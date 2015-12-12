بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بالغربية 9 يناير

أكدت وزارة التربية والتعليم بالغربية أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، للعام الدراسى 2015/2016 يوم 9 يناير المقبل، مع إجراء امتحانات موحدة فى جميع المدارس بالنسبة لكل إدارة تعليمية ماعدا الشهادتين الابتدائية والإعدادية الموحدة على مستوى المحافظة.

وأكد بيان رسمى صادر عن العلاقات العامة بتعليم الغربية، أنه تقرر بدء امتحانات الصفوف الأول والثانى و الثالث الابتدائى و الأول والثانى الإعدادى والأول ثانوى عام، 9 يناير القادم، وامتحانات الصف الثانى الثانوى عام، فى 10 يناير، ويبدأ الصف الرابع والخامس الابتدائى الامتحانات فى 11 يناير، كما تقرر إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية بداية من 16 يناير، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى 21 يناير.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات طلاب التعليم الفنى يتم مراجعة الطلاب لمدارسهم والحصول على جدول الامتحانات نظرا لتعدد الشعب الدراسية، ضمانا للحصول على جدول الامتحانات الخاص بكل تخصص.