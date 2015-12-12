محافظ سوهاج يعلن البدء فى إنشاء مركز لجراحات الوجة والرأس بـ"إخميم"

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، البدء فى إنشاء مركز لجراحات الوجة والرأس والتشوهات للاطفال بوحدة صحة الأسرة بجزيرة محروس مركز إخميم ليكون الأول من نوعة فى صعيد مصر ، وذلك تحت إشراف الدكتورة سامية محمد سعيد، عميد كلية التمريض وأستاذ التجميل بكلية طب سوهاج، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمستشفى ورافقة الدكتور أحمد فوزى، نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتور صلاح القضابى، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وعدد من الأطباء فى مجال التجميل صباح اليوم، السبت .

وأضاف المحافظ فى بيان له أن المركز سوف يخدم أبناء سوهاج والمحافظات المجاورة، ويأتى فى إطار الشراكة بين كلية الطب جامعة سوهاج ومديرية الصحة وأجهزة المحافظة ويمثل نقلة حضارية للخدمات الصحية، التى تقدم للمواطنين حيث سيوفر المركز كوادر بشرية على أعلى مستوى من الأطباء والتمريض المتخصصين فى هذا المجال من الجراجات .

وأشادت الدكتورة سامية محمد سعيد، أستاذ التجميل بكلية الطب وعميد كلية التمريض بجامعة سوهاج والمشرفة على المركز بسرعة استجابة المحافظ لفكرة إنشاء مركز متخصص فى التجميل للوجه والرأس والفكين للأطفال، حتى تنتهى الجامعة من إنشاء مبنى المركز على الأرض التى خصصتها الجامعة لهذا الغرض .

وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصص الدورين الثانى والثالث بوحدة صحة الأسرة بجزيرة محروس كنواة للمركز ويظل الدور الأول يقدم الخدمات الصحية لأهالى القرية من تطعيمات ورعاية الأسرة والخدمات الصحية الأساسية، وأننا نشجع إنشاء المراكز الطبية المتخصصة لما تقدمة من خدمة طبية عالية للمواطن.

وأكد الدكتور أحمد فوزى، نقيب أطباء سوهاج، أن إنشاء هذا المركز حلم منذ 2008، ويتحقق اليوم على أرض سوهاج بجهود مخلصة من المحافظ من أجل أبناء سوهاج، وأننا نسعى من خلال التعاون إلى الارتقاء بالخدمات الطبية على مستوى المحافظة.