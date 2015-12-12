غدا.. انطلاق دورى مراكز الشباب بشمال سيناء

تنطلق غدا بشمال سيناء النسخة الثالثة من دورى مراكز الشباب بمشاركة 4 مجموعات تضم 24 فريقا، يمثلون مختلف مراكز الشباب بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

وقال الكابتن إيهاب بيتا، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يشارك لأول مرة 5 فرق تمثل مراكز شباب نخل والحسنة، وأبو شنار، والشيخ زويد، ورفح .

ومجموعة مراكز شباب العريش، 6 أكتوبر، المساعيد، رفح، الميدان، ومجموعة مراكز شباب بئر العبد، الخربة، النجاح، النصر، سلمانة، السادات، نجيلة، ومجموعة مراكز شباب 6 أكتوبر، الشهداء، بالوظة، رمانة، أقطية، رابعة.

وأشار مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء إلى أن المباريات تنطلق يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى تمام الساعة الـ10 صباحا بدون جمهور، على ملاعب استاد العريش، واستاد مركز شباب العريش، واستاد مركز شباب بئر العبد، واستاد مركز شباب قاطية.

وأضاف أن فرق مراكز الشباب بالحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح تم توفير مبيت وإعاشة لها فى المدينة الشبابية، خلال تواجدها فى العريش يومين من كل أسبوع.