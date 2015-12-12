ضبط شاب بـ823 عملة معدنية من العصر الرومانى وبندقية تركية الصنع بالبحيرة

تمكنت اليوم، السبت، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط شاب وبحوزته 823 عملة معدنية أثرية تعود إلى العصر الرومانى بالبحيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية ضبط "أحمد . ف . ع " حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم كفر نكلا دائرة المركز بالإتجار فى القطع الأثرية بمسكنه وبحوزته 823 قطعة عملة معدنية أثرية تعود إلى العصر الرومانى، عدد 3 زلع فخارية مدون عليها بالحفر باللغة الإنجليزية، بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع، و7 طلقات من ذات العيار، هاتف محمول .

بمواجهته أقر بحيازته لتلك القطع والعملات "بقصد الإتجار.. والسلاح بقصد الدفاع" وأضاف بقيامه بتحصله على تلك الآثار من شخصين أحدهما يدعى هانى، والآخر يدعى محمد المقيمان بمركز فوه فى كفر الشيخ.

وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 16838/2015 جنح مركز شرطة المحمودية لسنة 2015 .

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