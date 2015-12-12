جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة أحمد خالد، محاولة تهريب كمية من النقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم السبت، إن مأمور الجمرك عمرو عيد اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى الدوحة، وبتفتيشه تم العثور على 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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