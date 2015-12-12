أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

Google+ Print
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى
أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة أحمد خالد، محاولة تهريب كمية من النقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم السبت، إن مأمور الجمرك عمرو عيد اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى الدوحة، وبتفتيشه تم العثور على 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365