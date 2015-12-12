أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – نورويتش سيتي يحصن ملعبه بعدما كاد يقتل سانشيز!

Google+ Print
صورة – نورويتش سيتي يحصن ملعبه بعدما كاد يقتل سانشيز! صورة – نورويتش سيتي يحصن ملعبه بعدما كاد يقتل سانشيز!

لجأت إدارة ملعب نورويتش سيتي إلى وضع حاجز إضافي أمام المكان المخصص لمصور التليفزيون، بعدما كاد ألكسيس سانشيز نجم أرسنال أن يتعرض لإصابة قوية بسببها.

وسقط سانشيز في المكان المخصص لمصور التليفزيون في ملعب كارو رود، خلال مباراة الجولة الـ14 من الدوري يوم 29 نوفمبر الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ودفع ريان بينيتت مدافع نورويتش سانشيز من ظهره، ليسقط نجم أرسنال في المكان المخصص للمصور بشكل مروع.

وقال أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بعد الواقعة إن سانشيز كان من الممكن أن يٌقتل بسبب سقوطه في الحفرة.

لذلك قررت إدارة الملعب، وضع حاجز إضافي أمام المصور ظهر خلال مباراة اليوم السبت ضد إيفرتون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع