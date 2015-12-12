صورة – نورويتش سيتي يحصن ملعبه بعدما كاد يقتل سانشيز!

لجأت إدارة ملعب نورويتش سيتي إلى وضع حاجز إضافي أمام المكان المخصص لمصور التليفزيون، بعدما كاد ألكسيس سانشيز نجم أرسنال أن يتعرض لإصابة قوية بسببها.

وسقط سانشيز في المكان المخصص لمصور التليفزيون في ملعب كارو رود، خلال مباراة الجولة الـ14 من الدوري يوم 29 نوفمبر الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ودفع ريان بينيتت مدافع نورويتش سانشيز من ظهره، ليسقط نجم أرسنال في المكان المخصص للمصور بشكل مروع.

وقال أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بعد الواقعة إن سانشيز كان من الممكن أن يٌقتل بسبب سقوطه في الحفرة.

لذلك قررت إدارة الملعب، وضع حاجز إضافي أمام المصور ظهر خلال مباراة اليوم السبت ضد إيفرتون.