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الليلة.. برنامج «كلام الناس» يعود على «CBC إكسترا» بعد توقفه شهرين

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الليلة.. برنامج «كلام الناس» يعود على «CBC إكسترا» بعد توقفه شهرين الليلة.. برنامج «كلام الناس» يعود على «CBC إكسترا» بعد توقفه شهرين

كلام الناس

كتبت – إنجي لطفي

يعود برنامج «كلام الناس» على شاشة CBC إكسترا،الليلة، بعد توقفه شهرين بسبب تغطية القناة للانتخابات البرلمانية 2015، والذي يقدمه الإعلامي دكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية ريهام إبراهيم، ويناقش البرنامج خلال حلقة اليوم سير العملية الانتخابية , سهولة عملية الانتخاب, واختيار المرشحين, سيطرة الدولة على سير العملية الانتخابية, تقييمكم لنسب الإقبال, إلى أي حد كان هناك تجاوزات، البرنامج يذاع يومياً في تمام الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءاً.

برنامج «كلام الناس» يتطرق يومياً لكل قضايا الشارع المصري فاتحاً المجال لكل أنواع التواصل الاجتماعي للمواطنين لإبداء أرائهم وطرح مقترحاتهم والحديث عن مشكلاتهم العامة والشخصية في محاولة للبرنامج لأن يكون نافذة مفتوحة للمواطن المصري للمشاركة في قضايا الشارع المصري علي مدار الساعة.

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