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أولاند يطلع السيسي على نتائج الاتفاق الدولي حول تغيير المناخ

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أولاند يطلع السيسي على نتائج الاتفاق الدولي حول تغيير المناخ أولاند يطلع السيسي على نتائج الاتفاق الدولي حول تغيير المناخ

وأولاند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي “فرانسوا أولاند”.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  أولاند أطلع السيسي على آخر التطورات الجارية على صعيد صياغة الاتفاق الدولي الخاص بمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مع اقتراب موعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأكد السيسي على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول الإفريقية، لا سيما أن إفريقيا تعد القارة الأقل في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ، مشددًا على أهمية أن يكفل الاتفاق المأمول توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمساعدة الدول الإفريقية على التحول نحو الاقتصاد النظيف، وزيادة الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تشهد تناميًا ملحوظًا على كافة الأصعدة في الآونة الأخيرة. كما تطرق الاتصال إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

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