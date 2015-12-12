غداً.. محاكمة 16متهمًا بـ «أحداث ميدان الشهداء»

تنظر، غدًا الأحد, محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيين رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوين السابقين بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة إتهامات من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام ، فضلًا عن الإنضمام الى جماعة ارهابية.