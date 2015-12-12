احتفالية لتكريم طالبات جامعة الأزهر المشاركات في مشروع محو الأمية في سوهاج‎

نظم فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في سوهاج، اليوم، احتفالية كرمت فيه الهيئة عددًا من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، واللاتي شاركن في محو أمية عدد من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأزهر، وتم منحهم مكافآت مالية.

وأكد محمد الدالي مدير عام تعليم الكبار بسوهاج على أهمية مشاركة طالبات كلية الدراسات الإسلامية في مشروع محو الأمية، لما لذلك من أثر إيجابي على أبناء المجتمع من الناحية الدينية والسلوكية والتربوية، وهو ما يحقق رسالة الأزهر الشريف في نشر الوعي بقضايا الأمة والعمل على تقدمها، وتم بتسليم الطالبات المكرمات الهدايا العينية المقدمة من الهيئة، بالإضافة إلى المكافآت المالية.

وقال الدكتور سعد خلف عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج إن الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي على طالبات كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج يحتم عليهن المشاركة بفاعلية في هذا المشروع القومي باعتبار أن لهم دور فعال في مجتمعاتهم.