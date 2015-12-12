دراسة أمريكية: المشروم والعشب البحرى يقيان من أخطر أنواع سرطان الجلد

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد سانفورد - برنهام للبحوث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية عن بعض الأطعمة المثيرة للوقاية من الإصابة بسرطان الجلد.

وأشار الباحثون إلى أن عشب البحر والمشروم يساهمان فى الوقاية من الإصابة بسرطان الخلايا الصبغية أو الميلانوما، والتى تعد أخطر أنواع سرطان الجلد على الإطلاق.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن هذه الأطعمة تحتوى على أحد السكريات النادرة وتعرف باسم سكر الفوكوز "L-fucose"، وهو المسئول عن الحد من الإصابة بالميلانوما ومنع انتشارها، وذلك بعد أن قام الباحثون بإحداث بعض التغييرات على الميتابوليزم الخاص به عن طريق تنشيط بروتين يعرف باسم "ATF2".

وأكد الباحثون أن إضافة السكر إلى المياه قد يساهم فى حدوث تغييرات على سكر الفوكوز "وليس الفركتوز" وتعزيز فرص مكافحة الميلانوما، وذلك بواسطة زيادة أعداد الخلايا المناعية المفيدة داخل دم الشخص، وجارٍ إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث للوقوف على حقيقة هذه الفوائد.