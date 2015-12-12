أمريكا تطلب من ألمانيا مزيد من المساعدة في الحرب ضد داعش

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية، يوم السبت، أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا تقديم مزيد من الدعم العسكري في الحرب ضد تنظيم داعش بعد أسبوع من موافقة البرلمان الألماني على خطة للانضمام إلى الحملة في سوريا.

وبحسب رويترز قالت المجلة إن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بعث برسالة تطلب من برلين مساهمة عسكرية أكبر في الحملة.

وتشمل المساهمة الألمانية حاليا ست طائرات استطلاع تورنادو وفرقاطة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول وطائرات إعادة تزويد بالوقود وزهاء 1200 جندي.

جاء نشر هذه القوات كاستجابة مباشرة لطلب فرنسي بالتضامن بعد هجمات نفذها متشددون في باريس أدت إلى مقتل 130 شخصا. ولا تخطط ألمانيا للقيام بضربات جوية في سوريا.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية تسلم رسالة من الولايات المتحدة مشيرا إلى أن الوزارة تدرس محتواها لكنه أحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأظهرت ألمانيا على مدى العامين الماضيين استعدادا متزايدا لنشر قوات في مهام خارجية.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الأسبوع الماضي إن ألمانيا قد تحتاج إلى تعزيز قواتها المسلحة لتواكب متطلبات القيام بدور أكبر.