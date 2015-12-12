وزير الخارجية يتوجه إلي روما للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، سامح شكري وزير الخارجية متوجها إلى روما للمشاركة في الاجتماع الدولي الذي دعت إليه إيطاليا حول ليبيا الأحد ، بحضور العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة الملف الليبي، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة لليبيا “مارتن كوبلر” وممثلي الأطراف الليبية .

يبحث الاجتماع دعم وتشجيع الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب المجتمع الدولي لدعم حكومة الوفاق الليبية بعد تشكيلها، وكيفية مواجهة الإرهاب في ليبيا .