بالصور.. جراحة نادرة لاستئصال 22 "ورم ليفى" بالرحم لسيدة تبلغ 28 عامًا

فى جراحة نادرة استأصل الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، 22 "ورم ليفى" من الرحم وتجمعات دموية حول الأنابيب، لسيدة تبلغ من العمر 28 عامًا وتزن 130 كيلو وقد استغرقت الجراحة ما يقرب من 4 ساعات ونصف متواصلة، وأكد البنا أن هذه الأورام كانت السبب فى تأخر حمل هذه السيدة.

كما أضاف استشارى النساء والتوليد، أن هذه السيدة خضعت للكثير من الإشاعات والفحوص التى تساعد على تشخيص الحالة ومعرفة سبب تأخر الإنجاب ولكن لم تستطع معرفة الأسباب وذلك يرجع إلى زيادة وزنها.

جدير بالذكر، أن الأورام الليفية عبارة عن حدوث تضخم فى العضلات الرحمية، وتتسبب فى إعاقة الحمل وتؤخر الإنجاب وتتسبب فى حدوث نزيف أثناء نزول الدورة الشهرية.

وينصح البنا كل سيدة بأن تضع فى عين الاعتبار أنها أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية حال وجود تاريخ وراثى فى العائلة، والإسراف فى تناول الأطعمة السريعة، والإصابة بالسمنة المفرطة، ما يتسبب فى تهييج خلايا الرحم وخلق أورام ليفية متعددة تستلزم إزالتها عن طريق العمليات الجراحية.

ويؤكد استشارى النساء والتوليد، أن هناك الكثير من الأطباء الذين يستأصلون الرحم بأكمله فى حالة وجود الأورام الليفية، وهذا يعد أمرا شائعا فى الكثير من الأحيان ولكن الحل الطبى الصحيح هو استئصال الأورام الليفية دون الرحم خاصة للسيدات الراغبات فى الإنجاب.



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