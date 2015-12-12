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الأهلي يراقب مباراة ريكرياتيفو وراسينج

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الأهلي يراقب مباراة ريكرياتيفو وراسينج الأهلي يراقب مباراة ريكرياتيفو وراسينج

يسافر أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي لمتابعة مباراة ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج الغيني في دوري أبطال إفريقيا لإعداد تقريرا عنهم.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا قد جنبت الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي وبدء المسابقة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من ريكرياتيفو وراسينج.

يأتي هذا لرغبة جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي في معرفة كل نقاط القوة والضعف في كلا الفريقين قبل ملاقاة أحدهما.

وسيرحل الأهلي أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل لمواجهة الفائز من ريكرياتيفو وراسينج في لقاء الذهاب على أن يستضيف أحد أيام 18، 19 و20 من نفس الشهر.

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