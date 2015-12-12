اعتماد 9مناطق بالمخطط التفصيلي لمدينة أسيوط بعد موافقة رئيس الوزراء

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم نشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط في جريدة الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2015، ويحمل الرقم 275 لافتًا إلى أن المخطط تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء، وصدر به قرار المحافظة رقم 1165 لسنة 2015.

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات صحفية له اليوم السبت إلى أن المخطط يشمل 9 مناطق بالمدينة وهي “حوض الربع نمرة “13″ جامعة أسيوط والسادات وجامعة الأزهر وغرب البلد “البيسري” والمعلمين وبين المعلمين شرقًا والأربعين غربًا ونزلة عبد اللاه والوليدية”.

وأكد الدسوقي، على أهمية حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للشروع في البناء محذرًا من محاولات البناء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، موضحًا ان الدولة لن تتردد في تنفيذ اية قرارات إزالة للمخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف بأن الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط جاء بناءً على قرار وزير الاسكان رقم 701 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسيوط في نوفمبر 2014، واعتماد الحيز العمراني لمدينة أسيوط بتاريخ 10 مارس 2010 بمساحة 4111 فدان.