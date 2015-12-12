انقطاع مياه الشرب عن محافظة الفيوم بأكملها بعد ارتفاع نسبة الطحالب

تشهد محافظة الفيوم انقطاع مياه الشرب عن المحافظة بأكملها على مستوى المراكز والمدن والقرى وذلك بعد توقف العمل فى محطة العذب ومحطات المياه المختلفة.

ومن جانبه، صرح مصدر بشركة الفيوم لمياه الشرب أن السبب فى انقطاع المياه هو ارتفاع نسبة الطحالب والعكارة والشوائب فى مياه بحرى يوسف وحسن واصف المغذيين الرئيسيين لمحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة.

وأكد المصدر فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن السبب فى ذلك فى عمل معدات الرى التى تعمل على تطهير الأبحر فتتسبب فى ارتفاع نسبة الطحالب والشوائب بشكل كبير ولا يمكن معالجته بعمليات المعالجة والفلترة العادية التى تتم فى المحطات مما جعل الشركة توقف المحطات، حتى تنخفض نسبة الطحالب فى المياه وهو ما يستغرق ساعة، ومن المقرر عودة المياه فى السادسة من مساء اليوم.

من جانبهم، أكد الأهالى أن انقطاع المياه تسبب فى أزمة كبيرة لهم خاصة أن الأمطار والطقس السئ يمنعهم من التصرف فى شراء مياه وطالبوا بسرعة عودة المياه.

البرلمانى هشام والى يزور قطاع كهرباء الفيوم لحل مشكلات الأهالى

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