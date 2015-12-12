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القضاء الإدارى بالإسماعيلية يقرر إعادة فرز نتائج انتخابات الدائرة الثالثة

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القضاء الإدارى بالإسماعيلية يقرر إعادة فرز نتائج انتخابات الدائرة الثالثة القضاء الإدارى بالإسماعيلية يقرر إعادة فرز نتائج انتخابات الدائرة الثالثة
أصدر المستشار أحمد شميس، رئيس محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية، قرارا بإعادة مراجعة نتيجة الفرز النهائية للدائرة الثالثة ومحاضر اللجان أمام القضاة، ومراجعة محاضر التجميع، وتحدد يوم 26 ديسمبر موعد إجراء المراجعة.

وكان كل من المرشحين إبراهيم رفيع ومحمد فوزى عبد الحليم تقدما بطعن ضد النتيجة النهائية للدائرة الثالثة، مطالبين بإعادة الانتخابات لوجود تلاعب فى النتيجة النهائية وأخطاء فى التجميع.

وتضم الدائرة الثالثة مدينة أبو صوير ومدينة فايد ومركز الإسماعيلية، وتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، وفاز فيها العقيد أحمد شعيب بـ26 ألفا و461 صوتا، والمستشار عبد الفتاح عبد الله، والذى حصل على 23 ألفا و501 صوت.

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