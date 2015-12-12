أمين عام النواب: استخراج كارنيه العضوية لـ274 نائبا بالمرحلة الثانية

قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن لجنة استقبال الأعضاء انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج كارنيهات 274 عضواً، على مدار الأيام المخصصة لاستقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، من إجمالى 282 عضواً.

وأضاف "سعد" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن من بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم على مدار أربعة ايام منذ بدء التسجيل لهذه المرحلة 54 نائباً من الفائزين على القوائم (جميعهم من قائمة حب مصر)، و220 نائباً على النظام الفردى (165 مستقلا، 109 حزبيا بواقع 4 أعضاء من حزب المحافظين، و عضو للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، و23 عضواً من المصريين الأحرار، و18 عضواً من حزب الوفد الجديد، و 10 أعضاء من حزب حماة الوطن، 26 عضواً من مستقبل وطن، و5 أعضاء من حزب المؤتمر، و3 أعضاء من حزب الإصلاح والتنمية، وعضوان من حزب مصر بلدى، و3 أعضاء من حزب السلام الديمقراطى، و3 أعضاء من حزب النور، وعضوان من حزب مصر الحديثة، وعضوان من حزب الحرية، و3 أعضاء من حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضوان من حزب الشعب الجمهورى، وعضو عن حزب التجمع، وعضو عن حزب حراس الثورة).

وأشار "سعد" إلى أن 40 سيدة سجلن بيانات عضويتهن، فضلاً عن تسجيل بيانات 7 من النواب الشباب، وأثنين من نسبة الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وتسجيل بيانات 52 من أعضاء المجالس النيابية السابقة بواقع (51 لمجلس الشعب، وواحد لمجلس الشورى)، وتسجيل بيانات 4 نواب من المصريين المقيمين بالخارج، و4 نواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما لم يحضر أحد من مزودجى الجنسية.

ولفت سعد إلى أن أكثر اللجان النوعية التى شهدت إقبالا من حيث رغبات الأعضاء على مدار المرحلتين حتى الآن كانت لجنة الشباب، حيث يبلغ عدد المتقدمين لها 167 متقدماً، بينما كانت الأقل إقبالا لجنة القوى العاملة بعدد متقدمين بلغ 16 عضوًا.

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