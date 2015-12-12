محافظ الإسماعيلية يبحث آليات العمل مع نواب البرلمان ويستقبل وكيل "الصحة"

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على أنه تم تكليف إدارة الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة بالتواصل الدائم والمستمر مع نواب البرلمان ممثلى شعب الإسماعيلية تحت إشراف ومتابعة المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، مع الأخذ فى الاعتبار إعادة هيكلة إدارة الاتصال السياسى بما يتناسب مع حجم الأعمال خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، السبت، محافظ الإسماعيلية بحضور السكرتير العام للمحافظة ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والحسابات والاتصال السياسى والمتابعة والعلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة آليات التعامل مع نواب البرلمان الجديد خلال الفترة القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعا فى التعاون الدائم والتواصل المستمر مع نواب الإسماعيلية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للرد على مطالب النواب وما يقدمونه من مقترحات وحلول لمختلف القضايا الجماهيرية لمواطنى وشعب الإسماعيلية والاهتمام بالمصلحة العامة للجميع وأنه تقرر عقد لقاءات شهرية دورية مع نواب الإسماعيلية للوقوف على احتياجات المواطنين والتفاعل معهم والتوصل إلى آليات محددة وبرامج تنفيذية لتلبية مطالب جماهير وشعب الإسماعيلية فى إطار اللوائح والقوانين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

فى سياق متصل استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد أحمد أحمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة والذى تم تعينه بموجب القرار رقم 866 لسنة 2015 لوزير الصحة والصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجارى بتعينه مديرا عاما لمديرية الصحة بالإسماعيلية خلفا للدكتور هشام الشناوى مدير عام مديرية الصحة السابق والذى تم نقله للعمل بمقر وزارة الصحة بالقاهرة.

وكان أبو سليمان قد شغل منصب مدير عام مديرية الصحة بالإسكندرية ثم مديرا عاما لمديرية الصحة بمرسى مطروح ثم الدقهلية ثم رئيسا لقطاع الإدارة المركزية لقطاع شمال غرب الدلتا بالوزارة إلى أن تم تكليفه بالعمل مديرا عاما للصحة بالإسماعيلية.

وحضر اللقاء الدكتور هشام الشناوى، المدير السابق لمديرية الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد عادل مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.