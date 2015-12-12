بالصور.. وزير النقل يتفقد طريقى "الإقليمى الدولى" و"الحر والزراعى"

تفقد المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل، اليوم، السبت، الطريقين "الإقليمى الدولى" و"الحر الزراعى" بنطاق محافظة القليوبية، حيث طالب بسرعة إنجاز الأعمال بهما ووعد بحل كافة المشاكل المتعلقة بعمليات تعويضات الأهالى وأصحاب الأراضى، التى تم نزعها لصالح الطريقين .

واطمأن الوزير خلال الجولة على معدلات الإنجاز بالطريقين وطالب الشركات المنفذة بالإسراع فى عمليات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من المشروعين قريباً وفق ماهو مقرر .

التقى الوزير خلال جولته عددا من الأهالى والمواطنين أصحاب الأراضى المار بها المشروعين والذين اشتكوا للوزير من مشكلة تأخر التعويضات الخاصة بهم مشيرين لوجود أزمة مع لجان التقدير التى قدرت أراضى بأسعار، وأراضى أخرى مجاورة بأسعار أقل .

أوضح الوزير فى تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق مع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، على حل أزمة التعويضات فى أسرع وقت، وأنه سيتم صرفها لهم قريبا جدا بعد الاتفاق عليها خلال لقائه بهم "اليوم ."

من ناحية أخرى تفقد الوزير خلال تواجده بالقليوبية 3 مزلقانات حديثة تم تطويرها فى كفر بطا ومفارق زفتى وكفر الجزار، كما قام بجولة تفقدية داخل محطة قطارات بنها، حيث أكد الوزير أن حال قطاع السكة الحديد يعانى حالة من التردى والإهمال يتم تداركها حاليا من خلال الاستثمار فى 37 مشروعًا استثماريًا لقطاعات الطرق والسكة الحديد.

والتقى الوزير خلال تفقده محطة سكك حديد بنها عددا من المواطنين والركاب الذين اشتكوا من سوء حالة خط منوف بنها وخط "بنها-زفتى"، حيث وعدهم الوزير بحل مشاكل الخطين وتطويرهما خلال شهر.

>وقرر الوزير خلال الزيارة إحالة طاقم الحركة بقطار بنها منوف للتحقيق فى مكتبه بسبب شكاوى المواطنين وعدم انتظام المواعيد.

كما قرر الوزير إقالة رئيس الشركة الوطنية المسئولة عن كافتيريا المحطة وأكشاك بيع المواد الغذائية داخل المحطة بسبب سوء حالة المنتجات وعرضها بطريقة خاطئة، وكذا إقالة رئيس الشركة المسئولة عن النظافة بالمحطة وإحالة نظار المحطة للتحقيق بعد شكاوى المواطنين من سوء حالة المحطة وعدم إنتظام المواعيد.

كما تفقد الوزير قطار بنها منوف والتقى المواطنين المترددين عليه الذين أكدوا سوء حالته.

>أضاف الوزير أنه قرر خلال الأيام الماضية إعفاء بعض المسئولين بهيئة السكة الحديد من مناصبهم والدفع بقيادات جديدة من الجيل الثانى والثالث فى إطار خطة الوزارة لتحسين خدمات النقل فى السكك الحديدية .

رافق الوزير خلال الجولة المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد موسى رئيس مدينة بنها.

وعنف الوزير مسئولى محطة بنها على عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالإعلان عن تذاكر الحجز للمكيف المتبقية بكل شباك تذاكر مشيرا إلى أنه تلقى عدة شكاوى خلال جولته من بيع التذاكر بالسوق السوداء الأمر الذى أثار غضبه.



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