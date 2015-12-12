اعتماد 9 مناطق بالمخطط التفصيلى لمدينة أسيوط بعد موافقة رئيس الوزراء

علق المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط، والذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2015 ويحمل الرقم 275، بإن المخطط تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء، وصدر به قرار المحافظة رقم 1165 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه يشمل 9 مناطق.

وأكد محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن المخطط يشمل 9 مناطق بالمدينة، وهى "حوض الربع نمرة 13"، جامعة أسيوط، السادات، جامعة الأزهر، وغرب البلد "البيسرى"، المعلمين بين المعلمين شرقا، والأربعين غربا، ونزلة عبد اللاه، والوليدية.

وأكد ياسر الدسوقى على أهمية حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للشروع فى البناء محذرا من محاولات البناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى، موضحا أن الدولة لن تتردد فى تنفيذ أية قرارات إزالة للمخالفين وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف أن الانتهاء من المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط جاء بناء على قرار وزير الاسكان رقم 701 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسيوط فى نوفمبر 2014، واعتماد الحيز العمرانى لمدينة أسيوط بتاريخ 10 مارس 2010 بمساحة 4111 فدانا.