معدات محافظة سوهاج تفشل فى استخراج جثة عامل انهار عليه حفر التنقيب

واصلت قوات الإنقاذ البرى بالحماية المدنية ولوادر مجلس مدينة البلينا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، عمليات البحث والإنقاذ اليوم، السبت، فى محاولة لاستخراج جثة سامح عبد الشافى قاسم "25 سنة عامل، الذى انهارت عليه حفرة أثناء عملية الحفر والتنقيب عن ‏الآثار الفرعونية.

واستعانت القوات بـ"لودر" يصل إلى أعماق 9 أمتار، إلا أنها لم تتمكن من استخراج الجثة، ليعلن قائد المركبة أن الأمر يستلزم الاستعانة بـ"معدة" أكبر تصل إلى أعماق 15 مترا، وبالاستعلام من سكرتير عام المحافظة أفاد بعدم وجود معدة بهذه ‏المواصفات بالمحافظة.

وفى نفس السياق، قررت النيابة العامة بمركز البلينا حجز محمد أحمد محمود محمد ، بديوان المركز على أن يعرض رفقة تحريات المباحث واقعة انهيار حفرة داخل ‏منزله على سامح عبد الشافى قاسم "25 سنة عامل، ويقيم بناحية الحرجة بحرى دائرة مركز جرجا أثناء عملية الحفر والتنقيب عن ‏الآثار الفرعونية وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية والمحرر عنها المحضر رقم 6981 إدارى مركز شرطة البلينا لسنة ‏‏2015، تكليف المختصين بإدارة الحماية المدنية للانتقال وسرعة انتشال الجثة.

كما قررت النيابة التحفظ على مكان الحفر وتشكيل ‏لجنه ثلاثية من مفتشى آثار البلينا لفحصه وبيان طبيعة الحفر وعما إذا كان للتنقيب عن آثار من عدمه، وتقرير مفصل ‏والتحفظ على أدوات الحفر أن وجدت ،يكلف أحد السادة الضباط للانتقال لإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة، طلب تحريات ‏مباحث قسم السياحة والآثار بسوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بانهيار حفرة على ‏أحد الأشخاص أثناء عملية التنقيب عن الآثار.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، ‏مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة ‏البلينا، بتقدم "محمد.أ.م.م" 28 سنة سائق، ويقيم بناحية الغابات – دائرة المركز بوجود حفرة داخل منزله وانهيارها على أحد الأشخاص. ‏

وبالفحص تبين وجود حفرة داخل منزل المذكور بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وانهيارها على "سامح. ع. ق" 25 سنة عامل – ويقيم ‏بناحية الحرجة بحرى – دائرة مركز جرجا.

وبإعادة مناقشة المذكور، قرر حضور بعض الأشخاص -6 أشخاص يقيمون بذات الناحية- ‏وأقنعوه بوجود آثار فرعونية أسفل مسكنه وقاموا إثر ذلك بحفر الحفرة المشار إليها لاستخراجها إلا أنها انهارت على المذكور، وجار أعمال رفع ‏الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البرى لاستخراج جثة المذكور.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد ‏وضبط المذكورين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6981 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت ‏ تستوفى الأوراق ‏بسؤال المبلغ المذكور، وكذا أحد أهالى المجنى عليه، عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها ‏وملابساتها. ‏