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مديرية الطرق بالوادى الجديد تواصل تنفيذ حملتها الشعبية لتنظيف شوارع الخارجة

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مديرية الطرق بالوادى الجديد تواصل تنفيذ حملتها الشعبية لتنظيف شوارع الخارجة مديرية الطرق بالوادى الجديد تواصل تنفيذ حملتها الشعبية لتنظيف شوارع الخارجة
واصلت مديرية الطرق بالوادى الجديد تنفيذ حملة النظافة التى بدأتها، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الخارجة، حيث قامت اليوم السبت بإزالة القمامة والأتربة من شارع أنور البارودى بالخارجة، ضمن أعمال الحملة التى تم تخصيص يوم واحد أسبوعيا لتنفيذها، لاستكمال أعمال نظافة مدن المحافظة.

وقال المهندس مجدى الطماوى، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة الخارجة وعدد من المتطوعين من شباب المدينة ينفذون حملات نظافة وإزالة للأتربة ومخلفات المبانى بشوارع المدينة، بمعاونة موظفى المديرية ورئاسة المركز، مؤكدا أن الحملة تستقبل كل الشباب والمواطنين الراغبين فى مشاركة الحملة.

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مصر 365