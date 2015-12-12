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مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ترفض إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية

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مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ترفض إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ترفض إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية
رفض مستشفى التأمين الصحى، بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، استقبال طفل عمره ثلاث سنوات، ابتلع عملة معدنية، بحجة عدم توافر التخصص لديهم.

وقال محمد عبدالحميد – 32 سنة، والد الطفل "إياد" ثلاث سنوت، لـ "اليوم السابع" إن ابنه ابتلع عملة معدنية "جنيه"، وذهب به إلى مستشفى التأمين الصحى، لإنقاذه، إلا أنه فوجئ برفض المستشفى استقباله بحجة عدم توافر التخصص لديهم.

وأضاف والد الطفل أن أطباء الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى طالبوه بنقل الطفل لمستشفى بنى سويف العام، ونقله الوالد دون سيارة إسعاف، مشيرًا إلى قيام أطباء مستشفى بنى سويف العام بإنقاذ الطفل، واستخراج العملة المعدنية داخل غرفة العمليات.

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مصر 365