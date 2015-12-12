صور| وقفة على سلالم «الصحفيين» إحياءً لذكرى شهيد الصحافة «الحسيني أبو ضيف»

نظمت لجنة “الشهيد الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة”، والحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، منذ قليل، لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.

شملت الفعالية وقفة بالشموع والتيشرتات السوداء مرسوم عليها صورة أبو ضيف، وهتافات تطالب بالقصاص من قتلة شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف.

وتوفى الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة الفجر، في السادس من ديسمبر 2012، متأثراً بإصابته بخرطوش في الرأس، وذلك أثناء الاشتباكات التي اندلعت وقتها بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي أمام قصر الاتحادية.

المراسل – عمر شوقي