أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| وقفة على سلالم «الصحفيين» إحياءً لذكرى شهيد الصحافة «الحسيني أبو ضيف»

Google+ Print
صور| وقفة على سلالم «الصحفيين» إحياءً لذكرى شهيد الصحافة «الحسيني أبو ضيف» صور| وقفة على سلالم «الصحفيين» إحياءً لذكرى شهيد الصحافة «الحسيني أبو ضيف»

وقفة على “سلالم” الصحفيين إحياء لذكرى شهيد الصحافة «أبو ضيف»

 

نظمت لجنة “الشهيد الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة”، والحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، منذ قليل، لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.

شملت الفعالية وقفة بالشموع والتيشرتات السوداء مرسوم عليها صورة أبو ضيف، وهتافات تطالب بالقصاص من قتلة شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف.

وتوفى الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة الفجر، في السادس من ديسمبر 2012، متأثراً بإصابته بخرطوش في الرأس، وذلك أثناء الاشتباكات التي اندلعت وقتها بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي أمام قصر الاتحادية.

المراسل – عمر شوقي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا