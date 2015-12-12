غدًا| السيسي يفتتح فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، أحد أهم فاعليات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الرئيس السيسى افتتح، صباح اليوم، المقر التاريخى لمجلس الدولة على ضفاف النيل بالجيزة، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له، وحضر مراسم الافتتاح المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة، كما شهد الرئيس مراسم التوقيع على وثيقة النظام الأساسى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى.

واستقبل الرئيس السيسي أرملة الشهيد عمر حماد المستشار بمجلس الدولة، ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام، اللذين استشهدا جراء الحادث الإرهابى بمدينة العريش أثناء أدائهما لواجبهما الوطنى فى مراقبة الانتخابات البرلمانية.