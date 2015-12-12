نقيب أطباء أسيوط يحرر محضر سب وقذف ضد وكيل وزارة الصحة

حرر الدكتور محمد جمال الدين محمد مدير مستشفى أسيوط العام ونقيب الأطباء، محضر رقم 2614 لسنة 2016، يتهم فيه الدكتور أحمد محمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالسب والقذف والتشهير.

وقال الدكتور محمد جمال أمام النيابة أن الدكتور أحمد محمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط قام بالسب والقذف والتشهير والإساءة إلى شخصه ووظيفته كمدير لمستشفى أسيوط العام ونقيب أطباء أسيوط دون أي مستند أو دليل إدانة من أي جهة.

واستند الدكتور محمد جمال في محضره على التصريحات الصحفية التي نشرت في بعض المواقع الإخبارية على لسان الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، يتهم فيها الدكتور محمد جمال بقيامه ببعض المخالفات وامتناعه عن تنفيذ قرارات وزارية وإهدار مال عام وتحصله على مبالغ مالية هو وآخرين دون أي ضوابط قانونية.

يزكر أن عدد من المواقع الإخبارية كانت قد نشرت تصريحات على لسان الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط تفيد كشف الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن المخالفات التي ارتكبها الدكتور محمد جمال نقيب الأطباء بأسيوط.

وقال إن الدكتور محمد جمال نقيب الأطباء امتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الصحة “الإدارة المركزية للطب العلاجي” بإعادة توزيع وانتداب الاطباء المقيمن بالمستشفيات العامة والنوعية والمركزية وتم تشكيل لجنة في هذا الشان من المديرية وأعضاء ممثلين عن نقابة الأطباء بشأن الامتناع عن تنفيذ حركة ترقيات مساعدو الاخصائي والاخصائيين والاستشاريين وهي حركة تتم بصفة دورية وسنوية لدرجة أنه يوجد أطباء مقيمين ظلوا لمدة 12 عام طرفه ولم يتم ترقيتهم خلال هذه الفترة دون إتخاذ أي إجراءات حيالهم ومخالفة التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأكد اللجنة المشكلة مبالغ مالية كبيرة في منظومة العلاج على نفقة الدولة نظرًا لتحديه الصارخ وعدم الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية العلاج على نفقة الدولة للمرضى على سبيل الحصر مبلغ وقدره 744319 جنيهًا بناءً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهي قيد التحقيق من قبل النيابة الإدارية، وإهدار مبلغ مالي أكثر من 32000 جنيهًا من صندوق تحسين الخدمة بصفته رئيس مجلس ومدير مستشفى أسيوط العام بحجة وجبات لأفراد الجيش في خلال الظروف الأمنية الماضية، وذلك غير صحيحة وهي قيد التحقيق بالنيابة الإدارية وبناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال أنور أيضًا أن نقيب الأطباء قام بعدم توقيع غرامات على شركات النظافة بالمستشفى، مما تسبب في إهدار المال العام مع تدني مستوى النظافة بالمستشفى، وعدم تحصيل مقابل الأشعة التليفزيونية بقسم النساء وما تم حصره مبلغ 15000 جنيه تقرييًا وعدم مطابقة أعداد المرضى والعمليات والاستقبال للدفاتر بالمستشفى، ويتم ارسال أرقام وهمية.

وأضاف وكيل الصحة بأسيوط أن جمال “نقيب الأطباء” قام بالاحتفاظ برئاسة قسم العناية المركزة بالمستشفى رغم كونه مدير للمستشفى، وذلك بغرض زيادة نسبة إشغال عيادته الخاصة.

ويضيف “انور ” ان نقيب الاطباء قد حصل هووبعض الاطباء على مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيها دون ضوابط او شروط علاة على جمعه فى الصرف بين ثلاث حوافر لا يجوز الجمع بينها هى حافز الاشراف مع حافز القيادة وحافز الطواري وهذه الواقعة قيد التحقيق من قبل النيابة العامة والرقابة الادراية.

وأضاف أنور أن الحدث الأهم هو تدني مستوى نشاط المستشفى العام مقارنة بالمستشفيات الأخرى رغم الظروف المهيئة له والدعم الذي تحظى بها المستشفى من الوزارة والمحافظة والمديرية كونها وسط البلد وتوافر الأطباء بها بزيادة غير طبيعية ووجود قسم قسطرة القلب غير المتواجد بالمستشفيات الأخرى وجميع مبرات النجاح إلا أن نسبة الإشغال بالمستشفى بلغ 37 %، مقارنة بالمستشفيات الأخرى وكل ذلك أدى إلى إعاقة المديرية في تنفيذ إجراءات التصحيح المطلوبة والصادرة من معالي وزير الصحة.