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بالفيديو..الدفاع يطالب بإخلاء سبيل رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه

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بالفيديو..الدفاع يطالب بإخلاء سبيل رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه بالفيديو..الدفاع يطالب بإخلاء سبيل رجل أعمال متهم بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه
طالب دفاع رجل الأعمال خالد عبدالفتاح على أحمد وشهرته "خالد خطاب" 47 سنة، صاحب شركة طباعة، فى قضية اتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه المتهم الثانى بمدينة شرم الشيخ وأخرين من الأجانب والعرب وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات، هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لشهادة المتهم الأول والسابع، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم أو أيداعه فى مستشفى خاصة، لسوء حالته الصحية، مقدمًا شهادات طبية تفيد بذلك.

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، بأمر الاحالة فى القضية رقم 3438 لسنة 2015 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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