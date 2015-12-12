جبتلك "كاكا" يا بابا.. فوائد خفية لـ"الكاكا" فاكهة الشتاء المظلومة

تعتبر فاكهة البرسيمون المعروفة أيضًا باسم "الكاكا" من أشهر الفواكه فى الصين، وهى ثمرة رائعة تتميز باللون البرتقالى وتشابه الطماطم فى المظهر.

>وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى الأمريكى “stylecraze”، أن فاكهة الكاكا منخفضة السعرات الحرارية، وهى متوفرة على نطاق واسع حول العالم، ولها فوائد خفية ومذهلة تشمل: 1- تساعد على فقدان الوزن

>فاكهة متوسطة الحجم تزن حوالى 168 جرامًا، تقدم فقط 31 جرامًا من الكربوهيدرات، ولا تحتوى على أى دهون، هذان العاملان يجعلانها صديقًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون فى تناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية. 2- تساعد على وقف النزيف

>من المعروف أن الكاكا تمتلك خصائص مضادة للنزيف، حيث تم استخدامها فى السيطرة على النزيف من الجروح منذ زمن بعيد. 3- تعزز صحة الجهاز الهضمي

>من المعروف أن الألياف ضرورية لتعزيز حركة الأمعاء، لذلك فإن الاستخدام المنتظم لهذه الفاكهة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد فى تخفيف المشاكل المتعلقة بحركة الأمعاء، ما يمهد الطريق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

شبكةعيونالإخبارية

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