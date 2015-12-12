مجلس الأمن الدولى يعرب عن قلقه إزاء توسع تنظيم داعش فى ليبيا

>أعرب مجلس الأمن الدولى، عن قلقه البالغ إزاء توسع تنظيم داعش فى ليبيا وتهديده لهذا البلد والمنطقة، مشددا على أن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية ، يجب أن تكون بسرعة لمواجهة هذا التهديد، داعين جميع الليبيين إلى توحيد جهودهم لتحقيق هذه الغاية.

وقال مجلس الأمن، فى بيان له نشر هنا اليوم، إن مؤتمر روما الوزارى المزمع عقده غدا الأحد سوف يشكل فرصة أخرى لإظهار الدعم الدولى للاتفاق السياسى الليبى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى مؤكدين استعدادهم لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن فى ليبيا أو الذين يعملون على تقويض النجاح فى إنجاز التحول السياسى وعرقلة مسار الحوار.

ورحب الأعضاء بإعلان توقيع الاتفاق السياسى الليبى الذى ترعاه البعثة الأممية فى 16 من ديسمبر الجاري، مؤكدين عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام “مارتن كوبلر” للعملية السياسية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سريع على حكومة وفاق الوطنى.

وحث أعضاء المجلس عبر بيانهم جميع الأطراف الليبية إلى التوحد حول حكومة الوفاق الوطنى التى تستعد لبدء العمل الجاد لإعادة الاستقرار وتمكين ليبيا لأخذ مكانها الصحيح فى المجتمع الدولى .