انتهاء التصويت فى الانتخابات البلدية بالسعودية بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة

>انتهت فى الخامسة من مساء اليوم السبت، عملية التصويت فى الانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة لأول مرة حيث أغلقت صناديق الاقتراع بمراكز الاقتراع بالعاصمة الرياض ومحافظاتها ومراكزها وكافة ربوع المملكة وتعلن النتيجة الرسمية غدا الأحد.

وكانت مراكز الاقتراع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها فتح أبوابها مع بداية الساعات الأولى فى الثامنة صباحا لبدء عملية الاقتراع التى شهدت إقبالا من الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت المديرة العامة لإدارة الخدمات النسائية عضو اللجنة المحلية المشرفة العامة على الانتخابات النسائية هيفاء حمدان النصار،أن عدد الناخبين المسجلين فى مدينة الرياض بلغ 7765 ناخبا و 3538 ناخبة، فيما بلغ فى منطقة الرياض 67 ألفا و173 ناخبا ، و15 ألفا و656 ناخبة ، كما بلغ المرشحين 286 والمرشحات 141 فى مدينة الرياض، وفى 47 محافظة تابعة لمنطقة الرياض وصل عدد المرشحين إلى 774 ناخبا و110 ناخبة .

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فقد بلغ عدد الناخبين فى الجداول النهائية بالمملكة مليونا و486 ألفا و477 ناخبا منهم مليونا و355 ألفا و840 ناخبا و 130 ألفا و637 ناخبة يشاركن لأول مرة فى الانتخابات وذلك لاختيار أعضاء المجالس من بين نحو 5939 مرشحا، و976 مرشحة على مستوى المملكة.

وشهدت هذه الانتخابات مشاركة قوية للمرأة السعودية كناخبة ومرشحة وتعد الأولى فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهى ثالث انتخابات بلدية عامة فى تاريخ السعودية بعد انتخابات 2005 و2011 وتشارك فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة.