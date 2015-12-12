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cnn تعتذر للسعودية بعد اتهامها بدعم الإرهاب.. ونشطاء يدعون لمقاطعة القناة

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قدمت "سى إن إن بالعربية" اعتذارا للملكة العربية ، بعد سوء فهم نتج عن ارتكاب خطأ، حين نسبت أعمالا إرهابية نفذها مسلحون بمدينة حمص السورية إلى آل سعود قائلة: "تفجير سيارة مفخخة وسقوط قذائف هاون أطلقتها جماعات وهابية مرتبطة بنظام آل سعود".

وقالت الشبكة، إن "سى إن إن بالعربية تؤكد عدم تبنيها بأى شكل لاتهام السعودية من قبل سوريا بانفجار دمشق ونعتذر عن أى سوء فهم حصل".

وأكدت أن الشبكة استخدمت المعايير الصحفية المعتمدة فى نقل الخبر ونسبته لمصدره عبر علامات التنقيط وعلامات التنصيص".

وفى السياق ذاته دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هشتاج تحت اسم: "سى إن إن تسىء للسعودية"، داعين إلى مقاطعة القناة، حيث كتب أحدهم: قاطعوا القناة وأتمنى من المسئولين مقاضاتهم عاجلًا لكى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يتطاول بالظلم والفبركة الإعلامية."

وانفجرت سيارة مفخخة فى هجوم إرهابى بين المستشفى الأهلى وجمعية النهضة فى حى الزهراء بحمص فى سوريا، مما تسبب فى سقوط قتلى ومصابين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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