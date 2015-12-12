أخبار العراق اليوم.. إصابة مساعد البغدادى ومقتل 15 بتنظيم داعش

تصدرت أخبار العراق اليوم إصابة مساعد أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش، ومقتل 15 من ميليشيات التنظيم المسلح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية التى أفادت بقيام خلية الصقور الاستخبارية التابعة للوزارة بتعقب مساعد البغدادى المعروف باسم "أبو على الأنبارى" داخل منطقة الجزيرة، ومن ثم إخطار القوة الجوية التى شنت غارات جوية على الموقع وقتلت 15 مقاتلا بالتنظيم وإصابة مساعد البغدادى الأول.

وشملت أخبار العراق اليوم مقتل 6 جنود من قوات حرس الحدود العراقية، عندما اقتحم مهاجم انتحارى بشاحنة معبأة بالمتفجرات نقطة حدودية أمامية قرب الحدود الغربية، فى هجوم أعلن تنظيم داعش المسلح المسئولية عنه.

وقال "داعش" فى بيان على موقعه الإلكترونى إن الهجوم على النقطة الحدودية الواقعة بمنطقة صحراوية بالعراق إلى الغرب من منطقة النخيب كان يستهدف الجيش وقوات ميليشيا، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن فى بيان، إن ستة من أفراد حرس الحدود قتلوا، بينهم قائدهم علاوة على إصابة 10 آخرين.

>وأبرزت أخبار العراق اليوم تأثر الاقتصاد العراقى بانخفاض وتدهور أسعار النفط العالمية، وأكد رئيس الحكومة العراقية أن بلاده تمر بظرف مالى صعب، بسبب تدنى أسعار النفط فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومته اتجهت إلى تنشيط المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، لتنويع الإيرادات التى تعتمد على الصادرات النفطية.

وأضاف حيدر العبادى فى كلمة ألقاها اليوم السبت، نيابية عنه سلمان الجميلى، وزير التخطيط فى المؤتمر المصرفى السنوى ببغداد، أن بلدنا يمر اليوم بظرف مالى صعب، بسبب تدنى أسعار النفط، لذا نعتقد أنه حان الوقت لتنشيط القطاعات، الزراعية، والصناعية، والسياحية، والمصرفية، بهدف إظهار قطاع مصرفى قوى وفاعل".