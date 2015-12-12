الأمن اللبناني يتسلم نجل القذافي بعد أن تركه خاطفوه

تسلم الأمن الداخلي اللبناني هنيبال معمر القذافي بعد أن تركه خاطفوه على طريق بعلبك – حمص الدولي, بالقرب من قرية الجمالية في البقاع الشمالي بشمال شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان قد اختطف أمس بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع في قرية قريبة من بعلبك.

ووفقا للوكالة الوطنية فإن خاطفي هنيبال القذافي انتقلوا به إلى حي الشراونة في بعلبك قبل أن يتم الافراج عنه وتسلمه من قبل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.

وكان هانيبال قد ظهر في فيديو أشار فيه إلى أن خاطفيه مؤيدون لرجل الدين الشيعي موسى الصدر الذي اختفي إثر زيارة غامضة لليبيا عام 1978, وطلبوا الحصول على معلومات عن الصدر الذي يتهم مؤديوه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالمسئولية عن اختفائه في حين قال نظام القذافي انذاك أن الصدر سافر إلى إيطاليا وهو ما نفته السلطات الليبية.

أ ش أ