أحذية للأبناء ... تجعلهم كالمشاهير

عالم أحذية الأطفال قد يحيرك سيدتي في اختيار أفضل الأحذية التي تناسب طفلك وتجعل طلته مميزة وأنيقة، فالحذاء هو سر أناقة المظهر، وعليه أن يجمع ما بين الراحة والمظهر.

"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي دليلاً شاملاً لأفضل أحذية الأطفال من الماركات العالمية لتنتقي حذاء طفلك من أفضل الماركات التي يتهافت النجوم على استخدامها:

حذاء من ""adidas

من المدهش انتقاء أحذية الأطفال من مجموعة "أنفنتي أديداس" للأطفال إحدى أشهر الماركات العالمية التي تعرف بجودتها ويرتديها النجوم في عالم الرياضة، وتتناسب أحذية "أنفنتي" الفتيات والأولاد لتوفر لهم الراحة في الحركة والتميز في الإطلالة.

وتتوفر الأحذية في معارض "أديداس" في الرياض.

العنوان: محل "أديداس" في غرناطة مول - شارع الدائري الشرقي- حي غرناطة.

رقم الهاتف: 2534745 0096611

الموقع الإلكتروني: www. adidas.com.sa

الأسعار: تبدأ من 250 ريالاً وتصل إلى 500 ريال.

حذاء من Nike

لا يوجد خلاف على شهرة أحذية "نايك" التي توفر الراحة والأناقة لمرتديها، وهي المعيار الكامل المتكامل للمظهر الفريد، مما يجعلها الخيار الأمثل لطفلك، حيث تتميز بخاماتها عالية الجودة.

العنوان: محل "نايك" في حي السليمانية.

رقم الهاتف: +966 11 216 2778

الموقع الإلكتروني: www.nike.com

الأسعار: تبدأ من 370 ريالاً حتى 500 ريال.

حذاء من PUMA

تضم أحذية "بوما" مجموعة من أحذية الأطفال الرائعة وبأسعار مميزة وتضمن الدعم الكامل للقدم، كما أنها توفر الراحة التامة بتصاميم عصرية أنيقة ومنوعة تجعلك تجددي إطلالة طفلك بأبهى الطرق.

العنوان: بيت الرياضة الفالح -شارع العليا العام -مقابل العقارية الثانية.

رقم الهاتف: +966 11 4768866

الموقع الإلكتروني: www.elfaleh.com

الأسعار: تبدأ من 110 ريالات وتصل إلى 300ريال.

حذاء من Fendi

تعرف العلامة التجارية الشهرية "فندي" بجودة منتجاتها التي تمثل الفخامة والأناقة لمرتديها، وتطرح مجموعة مميزة من أحذية الأطفال والمواليد من أفضل أنواع الخامات وأجودها بتصاميم فريدة ومتألقة وبألوان عصرية.

العنوان: Centria Mall- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز- العليا.

رقم الهاتف: 00966114626098

الموقع الإلكتروني: www.fendi.com

الأسعار: تبدأ من 825 ريالاً وتصل إلى 1800 ريال.

حذاء من Gap

"Gap" تعرف بأنها إحدى الماركات الشهيرة والعالمية التي يرتديها العديد والملايين من النجوم من جميع أنحاء العالم، وتوفر تشكيلة رائعة من أحذية الأطفال الأنيقة والعملية.

العنوان: الرياض جاليري- طريق العليا العام.

رقم الهاتف: 0096612078222

الموقع الإلكتروني : www.gap.com

الأسعار: تبدأ من 168 ريالاً وتصل إلى 300 ريال.