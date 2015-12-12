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محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد

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محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد


>محافظ الاسماعيلية يستقبل وكيل وزارة الصحة
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استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه الدكتور محمد أحمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة الجديد الذي تم تعيينه وكيلًا للوزارة بالمحافظة خلفا للدكتور هشام الشناوي.

وشغل أبو سليمان منصب مدير عام مديرية الصحة بالإسكندرية ثم مديرعام لمديرية الصحة بمطروح ثم الدقهلية، ثم رئيسا لقطاع الإدارة المركزية لقطاع شمال غرب الدلتا بالوزارة إلى أن تم تكليفه بالعمل مديرا عاما للصحة بالإسماعيلية.

وحضر اللقاء الدكتور هشام الشناوى المدير السابق لمديرية الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد عادل مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.

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