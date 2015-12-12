بالصور.. عراقيون يحرقون علم تركيا احتجاجا على توغل قواتها شمال البلاد

>تظاهر 3 آلاف شخص، اليوم السبت، فى ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على التوغل العسكرى التركى شمالى البلاد، وذكرت وكالة الانباء العراقية أن عددا من المتظاهرين قاموا بحرق العلم التركى فى الساحة.

وكانت فصائل عديدة فى مقدمتها عصائب أهل الحق دعت إلى الخروج فى التظاهرة المنددة بالتوغل التركى، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى السفارة التركية، فى منطقة الوزيرية، وسط بغداد، مطالبين تركيا بسحب قواتها من نينوى فورا، بحسب وكالة الانباء العراقية .

وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا توترا بسبب قيام الاخيرة بنشر قوات فى الموصل بدون اذن من حكومة بغداد، ورفع العراق اليوم السبت رسميا شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص الخرق التركى لحرمة اراضى وسيادة الدولة.

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ودعت الخارجية العراقية فى الشكوى مجلس الامن إلى ضمان انسحاب فورى غير مشروط للقوات التركية إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين .

من جهتها، ترفض القيادة التركية سحب القوات التى تقول إن هدفها حماية مدربين أتراك يعملون على إعداد قوة من الحشد الوطنى " الذى يقوده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفى .



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