مسئولة فلسطينية تدعو إلى عقد مؤتمر دولى لحل قضية فلسطين

>دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى اليوم السبت المجتمع الدولى والدول العربية إلى عقد مؤتمر دولى عاجل لحل القضية الفلسطينية.

وأكدت عشراوى فى بيان لدى استقبالها مبعوث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف فى مقر منظمة التحرير فى رام الله على أهمية عقد المؤتمر الدولى لـ"اتخاذ قرارات وخطوات تحدد الأهداف والمرجعيات لإنهاء الاحتلال ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي".

وقالت عشراوى "إن عقد هذا المؤتمر يجسد تضامن المجتمع الدولى مع الشعب الفلسطينى ويساهم فى إرسال رسالة واضحة لشعبنا تؤكد على جدية والتزام العالم فى رفع الظلم التاريخى الواقع عليه منذ العام 1947".

واعتبرت أن "الاحتكار الأمريكى لعملية السلام وما نتج عنه من إفرازات لم تخدم الشعب الفلسطينى ولا قضيته العادلة بل ساهم فى مساعدة إسرائيل على الاستمرار فى انتهاكاتها وجرائمها وعزز خطواتها الأحادية على الأرض ومنحها مزيدا من الحصانة".

ودعت عشراوى إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط عبر "إرادة سياسية ورؤيا واضحة وخطة ولغة قابلة للتنفيذ تساهم فى بلورة قيم العدالة والحق التى يتطلع لها الشعب الفلسطيني"، وأكدت على ضرورة استعداد اللجنة الرباعية لمساءلة ومحاسبة إسرائيل ومواجهة سياساتها الرافضة للسلام " ما يتطلب زيادة فى عدد الدول الممثلة فيها للمساهمة بشكل كبير فى تفعيلها وتحسين أدائها".

واشارت عشراوى إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد وضع خطة شاملة لمواصلة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التى تساهم فى دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة والعادلة وتوفر حماية أممية مستندة على القانون الدولى والشرعية الدولية ومؤسسة الأمم المتحدة.

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