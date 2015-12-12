القوات المسلحة السعودية تعزز أسطول طائراتها الطبية بـ 11 طائرة

> أعلن مسؤول سعودى فى الخدمات الطبية اليوم السبت عن تعزيز الإخلاء الطبى الجوى ب 11 طائرة ليرتفع العدد إلى 46 طائرة عمودية ونفاثة من عدد من الطرازات .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت عن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك قوله إن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عززت أسطول طائرات الإخلاء الطبى الجوى بطائرات جديدة عمودية ونفاثة بلغت 11 طائرة من طراز اقوستا (AW139) العامودية و(G450) النفاثة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية .

يذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبى الجوى قوامه 35 طائرة عمودية ونفاثة من طراز اقوستا AW139 واقوستا بيل 212 وبلاك هوك العمودية وكذلك النفاثة كينج اير 350 ودولفين N365/ وليرجت 60 وقولف ستريم G4 وG5 وG450 وC130 الطبية، فيما بلغ إجمالى عدد الرحلات لعام الماضى 1163 رحلة وعدد المنقولين 1851 مريضاً .

وأوضح اللواء الدكتور المالك أن الطائرات العمودية الجديدة تتميز بساعات طيران لأربع ساعات متواصلة فى حين جهزت الطائرات النفاثة لنقل ثلاث حالات عناية مركزة فى وقت واحد ,لافتاَ إلى أنه تم ربط جميع الطائرات بنظام اتصال فضائى متطور يمكنها من التواصل مع مستشفيات القوات المسلحة إذا دعت الحاجة .

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