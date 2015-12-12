مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بمنطقة "مريس" جنوب اليمن

>أعلن محافظ الضالع اليمنية، فضل الجعدي، مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى وعصابات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، فى مواجهات مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية فى منطقة "مريس" شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال الجعدي، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، إن 7 أشخاص من مسلحى المقاومة الشعبية لقوا مصرعهم، فى نفس المواجهات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

جدير بالذكر أن الميليشيات فى الضالع تكبدت خسائر كبيرة فى الأسابيع الماضية، خاصة مع الغارات الجوية المكثفة للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وقد استعادت المقاومة الشعبية السيطرة على منطقة "يعيس" ومرتفعات أخرى فى الجهة الجنوبية من مدينة "دمت" بالضالع التى تسيطر عليها الميليشيات، كما دارت اشتباكات عنيفة فى "نقيل الخشبة" المطل على مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن .