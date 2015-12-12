أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بمنطقة "مريس" جنوب اليمن

Google+ Print
مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بمنطقة "مريس" جنوب اليمن مقتل 30 حوثيا فى مواجهات بمنطقة "مريس" جنوب اليمن

>أعلن محافظ الضالع اليمنية، فضل الجعدي، مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى وعصابات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، فى مواجهات مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية فى منطقة "مريس" شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال الجعدي، حسبما نقلت قناة العربية اليوم السبت، إن 7 أشخاص من مسلحى المقاومة الشعبية لقوا مصرعهم، فى نفس المواجهات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

جدير بالذكر أن الميليشيات فى الضالع تكبدت خسائر كبيرة فى الأسابيع الماضية، خاصة مع الغارات الجوية المكثفة للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وقد استعادت المقاومة الشعبية السيطرة على منطقة "يعيس" ومرتفعات أخرى فى الجهة الجنوبية من مدينة "دمت" بالضالع التى تسيطر عليها الميليشيات، كما دارت اشتباكات عنيفة فى "نقيل الخشبة" المطل على مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017