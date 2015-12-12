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السفينة "تشينداوو" تستعد لمغادرة الميناء الشرقى بالإسكندرية

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السفينة "تشينداوو" تستعد لمغادرة الميناء الشرقى بالإسكندرية السفينة "تشينداوو" تستعد لمغادرة الميناء الشرقى بالإسكندرية
تستعد السفينة "تشينداوو" الصينية لمغادرة ميناء الإسكندرية الشرقى، بعد قليل، فى طريقها لميناء مونت كارلو بفرنسا وهى ختام رحلتها التى بدأت فى الصين لإعادة إحياء الثقافة الفرنسية وطريق الحرير البحرى الذى كان ينقل الحرير لموانى العالم.

وقال على البارودى، المستشار الإعلامى لنادى اليخت بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السفينة على وشك التحرك الآن بعد أن قضت 45 يوم فى الإبحار من الصين حتى وصولها للميناء الشرقى بالإسكندرية.

وأضاف أن السفينة " تشينداوو" فى طريقها لآخر محطاتها بميناء مونت كارلو بفرنسا، لاستكمال رسالتها بنشر الثقافة الفرنسية وأحياء طريق الحرير القديم الذى كان ينقل التجارة قديما من أوروبا للشرق الأوسط.

يذكر أن السفينة "تشينداوو" يبلغ طولها 35 مترا وعرضها 24 متر بها تتكون من شراع ريسى، بالإضافة إلى ثلاث أشرعة صغيرة فى تصميم خاص بالثقافة الصينية.
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