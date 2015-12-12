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سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بـ"الثلوج" على مناطق شمال سيناء

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سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بـ"الثلوج" على مناطق شمال سيناء سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بـ"الثلوج" على مناطق شمال سيناء
تعرضت مختلف مناطق شمال سيناء مساء اليوم، السبت، لسقوط أمطار لا تزال متواصلة بغزارة، وصاحب هطول المطر تساقط حبات من الثلج.

وأكد الأهالى أن مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح تتساقط بها الأمطار بغزارة، وتجمعت المياه على الطريق الدولى "العريش-القنطرة"، وشوارع مدينة العريش وبئر العبد مكونة تجمعات مائية.

وكانت محافظة شمال سيناء، أعلنت اليوم، عن استكمال استعدادات مجالس المدن والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لمواجهة الأمطار والظروف الجوية التى ستتعرض لها المحافظة، خلال الساعات القادمة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، فى تصريح صحفى، إن المحافظة أنهت استعدادها للظروف الجوية، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية المعنية ومجالس المدن، والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى توفير كافة العناصر الفنية وخاصة المعدات الخاصة بتطهير الطرق ورفع مياه الأمطار والرمال والأتربة من الطرق، بجانب إصلاح أعطال الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى، وشركة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
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>بالفيديو والصور.. موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تضرب القاهرة الكبرى والمحافظات.. الأرصاد: ستستمر حتى الغد ويصاحبها رياح مثيرة للأتربة.. سيول على البحر الأحمر وسيناء.. والاستقرار يبدأ الثلاثاء

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