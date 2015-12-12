مرور الجيزة يجهز 12 كاميرا مراقبة لمعسكر المجندين بطريق إسكندرية الصحراوى

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من تركيب 12 كاميرا ذات تقنية عالية الجودة للقيام بعمليات تأمين ومراقبة لكافة أرجاء معسكر مجندى الإدارة الكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ورصد أى مخالفات لانتظار السيارات بمحيط المعسكر، ولمنع الخارجين عن القانون من الاقتراب أو عمليات التصوير للمكان من الخارج.

من جانبه أكد العقيد طاهر مدير إدارة التخطيط بالمرور، أن تركيب تلك الكاميرات تأتى فى إطار خطط تأمين الإدارة لكافة المنشآت الشرطية التابعة لها بهدف مراقبة المعسكر وزيادة الأمان لدى المتواجدين بداخل المبنى، حيث سيتم رصد أى مخالفات لسيارات تقف فى الانتظار الخاطئ بمحيط المبنى وإزالة أى معوقات مرورية.

وأوضح العقيد طاهر أن تركيب كاميرات مراقبة لمعسكر المجندين بالكليو 10,5 ذات تقنيات عالية ويتم ربطها بالإدارة موضحا أن الإدارة تتجه لتعميم كافة أرجاء المحافظة بالكاميرات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التطور التكنولوجى الذى تنتهجه الإدارة تحت إشراف مدير المرور للعمل على سحب أى كثافات مرورية، وإيجاد حلول فورية لها ومتابعة الحالة المرورية من خلال غرفة التحكم بوحدة مرور العجوزة.