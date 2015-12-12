جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية تعليمية بقرى القنطرة شرق بالإسماعيلية

استقبل المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، السبت، وفد ممثلى جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور سمير عبد الناصر، الأمين العام المساعد لجامعة عين شمس، والوفد المرافق له، بحضور المهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى للمحافظة، ومديرى العموم لمديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والزراعة ومحو الأمية .

يأتى ذلك بهدف بحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم القافلة الخدمية الطبية العلاجية الاجتماعية الثقافية التى ستنظمها الجامعة بمشاركة عدد 55 من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويبدأ انطلاقها على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 22 وحتى 25 من شهر ديسمبر الجارى بقرى شرق البحيرات بمركز ومدينة القنطرة شرق والمقرر لها تغطية قريتى الأبطال والسلام وتوابعهم.

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا فى مجال أمراض السكر وضغط الدم وفحص قاع العين وطب الأطفال وهشاشة العظام والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار وتنظيم ورش عمل وندوات بهدف "التثقيف والتوعية" للمواطنين بتلك المناطق فى مجالات الإرشاد الزراعى والتغذية وخدمات حرفية والعديد من الأنشطة التنموية الأخرى.

ويشارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين وذلك فى إطار حرص الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التواصل مع جميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية لجميع الفئات فى جميع المناطق.

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع جامعة عين شمس إلى كل من محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة.

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